رسميا.. بلفوضيل يلتحق بفريق هوفنهايم الألماني

إلتحق النجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل رسميا بفريق هوفنهايم الألماني أمسية اليوم قادما من فيردر بريمن بعقد يمتد لصيف 2022.

وكان بلفوضيل مُعارا من ستاندار دولياج البلجيكي لفيردر بريمن لمدة موسم واحد قبل أن يُقرر الأخير عدم تجديد فترة إعارته.

ودخل المهاجم الجزائري إهتمامات هوفنهايم قبل أسابيع ليستطيع في الأخير مسؤوليه إيجاد إتفاق مع الفريق البلجيكي الذي يملك عقد اللاعب.

وللتذكير فإن هوفنهايم ضمن المشاركة في منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد إحتلاله المركز ال3 هذا الموسم في البوندسليغا.