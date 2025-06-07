رسميا.. بلماضي مدربا لنادي الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم السبت، تعيين المدرب جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للفريق الناشط في دوي نجوم قطر.

وأعرب فريق الدحيل عبر بيان رسمي، على منصة “إكس” عن ثقته الكبيرة في قدرة الناخب الوطني السابق في إعادة الفريق إلى الواجهة محليا وأسيويا، وعنون الفريق القطري بـ “لقد عاد” مع وضع صورة لبماضي باللباس التقليدي القطري.

ويعود بلماضي إلى الدحيل بعد مسيرته مع “محاربي الصحراء” الذي قادهم، للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019، كما سبق له الإشراف على الفريق القطري “لخويا سابقا”وحقق معه عدة بطولات محلية.