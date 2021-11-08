رسميا.. بلماضي يستدعي بن عيادة لتعويض عطال

أعلن سهرة اليوم الإثنين الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استدعاء الناخب الوطني جمال بلماضي للظهير الأيمن حسين بن عيادة.

وقرر بلماضي الاستنجاد بلاعب النجم الساحلي التونسي بسبب اصابة نجم فريق نيس الفرنسي يوسف عطال.

وكان عطال قد أصيب سهرة أمس الأحد في مواجهة فريقه نيس أمام مونبولييه في الجولة ال13 من الدوري الفرنسي.

وسيلتحق بن عيادة بالوفد الجزائري المتواجد بالقاهرة في الساعات القليلة القادمة تحسبا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو.