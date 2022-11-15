رسميا.. بلماضي يستدعي شعال لتربص الخضر

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لحارس فريق مولودية الجزائر، فريد شعال، تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام مالي والسويد.

الحساب الرسمي لفريق مولودية الجزائر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة لشعال.

وأضاف الحساب:”حارس نادينا مولودية الجزائر فريد شعال يتلقى إستدعاء المنتخب الوطني بقيادة جمال بلماضي، للدخول في تربص الخضر تحسبا لمواجهتي مالي والسويد”.

ويأتي قرار “الكوتش جمال” بسبب غياب الحارس، ألكسندر أوكيدجة، جراء تعنت فريقه ميتز الفرنسي.