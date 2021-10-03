رسميا.. بلماضي يستدعي عمورة وقبال لتعويض وناس

وجه بصفة رسمية الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة للثنائي محمد الأمين عمورة وإيلان قبال لتربص المنتخب الوطني الجزائري.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يوجه فيها “الكوتش جمال” الدعوة لعمورة الذي احترف في الدوري السويسري خلال الميركاتو الصيفي المنقضي مع أف سي لوغانو.

وهو نفس الأمر لإيلان قبال لاعب ستاد ريمس الفرنسي الذي سيبصم على أول مُشاركة في تربص للمنتخب الوطني الأول.

ويأتي استدعاء الثنائي للتربص الخاص بمواجهتي النيجر في تصفيات المونديال لتعويض أدم وناس المُصاب.