رسميا.. بلماضي يستدعي غشة لمواجهة جيبوتي وبوركينافاسو

وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة للاعب حسام الدين غشة، مهاجن نادي أنطاليا سبور التركي للمشاركة في التربص التحضيري تحسبا لمواجهة جيبوتي يوم 1 سبتمبر وبوركينافاسو يوم 5 سبتمبر في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أنطاليا سبور على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أكدت من خلالها تلقي المهاجم حسام الدين غشة دعوة من المدرب الجزائري جمال بلماضي لحضور التربص الذي سينطلق نهاية شهر أوت الجاري.