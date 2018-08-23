رسميا.. “بلماضي” يستدعي “مبولحي” ويعيده للخضر من الباب الواسع

أعلن نادي “الإتفاق”، رسميا، تلقي الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي لإستدعاء من أجل التواجد مع المنتخب الوطني خلال تربصه القادم.

وسيكون “الرايس” على موعد مع الإلتحاق بأشبال المدرب الجديد، جمال بلماضي، خلال التربص الذي يُقام بسيدي موسى شهر، سبتمبر الداخل.

ويمتلك الحارس فُرصا كبيرة، لإسترجاع مكانته الأساسية مع “الخضر”، بداية من سفرية “غامبيا”، في ثاني جولة من تصفيات الكان 2019.

يُذكر بأن خريج “أولمبيك مارسيليا” لم يتواجد مع “مُحاربي الصحراء”، طيلة الفترة الماضية، لعدم دخوله في حسابات المُقال، رابح ماجر.