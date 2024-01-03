رسميا.. بلماضي يستدعي الحارس زغبة لهذا السبب

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي باستدعاء الحارس مصطفة زغبة على جناح السرعة للتربص المقام في مدينة لومي الطوغولية قبل انطلاق كأس امم افريقيا.

ويكون زغبة اللاعب رقم 26 في القائمة المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستنطلق قبل أيام فقط، على أمل التألق و الذهاب بعيدا.

كما وقع الاختيار على زغبة كخطوة احترازية من الطاقم الفني للخضر بعد إصابة الحارس رايس وهاب مبولحي في أول حصة تدريبية أجرتها التشكيلة الوطنية بالعاصمة الطوغولية لومي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–