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الرياضة

رسميا.. بلماضي يعفي آيت نوري عن تربص أكتوبر

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. بلماضي يعفي آيت نوري عن تربص أكتوبر
بلماضي
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أعفى الناخب الوطني جمال بلماضي المدافع ريان آيت نوري عن التربص الذي شرع فيه الخضر استعدادا لمبارتي الرأس الأخضر ومصر.

وكشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر بيان رسمي لها، أنها تواصلت مع الطاقم الطبي لفريق والفاهمبتون للتشاور عن امكانية تسريح ريان آيت نوري.

وقالت إنّ آيت نوري أعفي رسميا عن التربص، بسبب إصابته على مستوى الرأس “ارتجاج على مستوى المخ” خلال المباراة القوية التي جمعت فريقه والفرهامبتون أمام أستون فيلا في نهاية الأسبوع الأخير.

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