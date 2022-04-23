رسميا.. بلماضي يفصل في مستقبله مع الخضر

اتخذ الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، قراره النهائي، بخصوص مستقبله على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وكشفت مصادر تلفزيون “النهار”، بأن الناخب الوطني جمال بلماضي، قرر البقاء على رأس العارضة الفنية للمنتخب الو طني.

كما أضافت ذات المصادر، بأن بلماضي، سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، في تصريح لموقع “للفاف” عن بقائه على رأس الخضر.

يذكر أن جمال بلماضي، لم يدلي بأي تصريح، منذ اقصاء المنتخب الوطني من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.