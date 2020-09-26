رسميا.. بلماضي يفقد خدمات ركيزة أساسية قبل تربص النمسا

الرياضة
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رسميا.. بلماضي يفقد خدمات ركيزة أساسية قبل تربص النمسا
بقلم إسماعيل عشاش

سيفتقد جمال بلماضي، خدمات واحد من أهم ركائزه الأساسية، خلال التربص القادم للخضر في النمسا، والذي سيُلاقون خلاله نيجيريا والمكسيك.

وسيكون الناخب الوطني، مُجبرا على التخلي عن خدمات يوسف عطال، والذي لن يكون جاهزا خلال تجمع مُحاربي الصحراء، أكتوبر القادم.

وتعرض الظهير الأيمن لنادي نيس، لإصابة جديدة على مُستوى الفخذ ستجبره على البقاء بعيدا عن أجواء المُنافسة الرسمية، لشهر كامل.

ويُفترض أن يتم تعويض خريج مدرسة بارادو، بالمدافع السابق لمولودية وهران محمد رضا حلايمية، الناشط مع بيرشوت البلجيكي.


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