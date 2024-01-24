رسميا.. بلماضي يقرر الرحيل

قرر الناخب الوطني، جمال بلماضي، رسميا وضع حد لمغامرته مع الخضر، التي انطلقت شهر أوت 2018، عقب الخروج المخيب من الدور الأول لـ”كان” كوت ديفوار.

وأعلن بلماضي، إستقالته لرفقاء القائد رياض محرز، بغرفة تغيير الملابس، الخاصة بملعب “السلام” ببواكي، عقب الهزيمة أمام موريتانيا سهرة أمس.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر رسمي. بأن بلماضي حرص على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر بعد فشله في تأهيل “الخضر” إلى الدور الثاني للـ”كان” للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة الكاميرون.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن الناخب الوطني. سيرسم استقالته بمجرد عودته إلى الوطن، والمقررة سهرة اليوم الأربعاء، حسبما أكدته مصادر النهار.