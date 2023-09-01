رسميا.. بلماضي يقرر نقل تربص الخضر إلى تونس

قرر مدرب المنخب الوطني جمال بلماضي، تغيير مكان خوض التربص المقبل للخضر، من مركز سيدي موسى، إلى تونس.

وكشفت الموقع الرسمي للفاف، بأن التربص المقبل للخضر المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، سيجرى بمدينة طبرقة التونسية.

كما أوضحت الفاف، بأن هذا القرار يأتي بهدف استكمال أشغال اعادة التهيئة التي يشهدها مركز سديي موسى في الوقت الحالي.

يذكر أن التربص المقبل للخضر، والمقرر ما بين 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، يأتي استعداد لمواجهة تنزانيا يوم 7 سبتمبر الجاري، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023″، وتليها مواجهة ودية أمام منتخب السنغال، بالعاصمة دكار، يوم 12 من الشهر الجاري.