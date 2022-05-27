رسميا.. بلماضي يكشف أول قائمة للخضر عقب نكسة المونديال

كشف اليوم الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني المعنية بالتربص المُقبل.

حيث تُعتبر هاته القائمة الأولى للكوتش “جمال” منذ الاقصاء الدراماتيكي أمام الكاميرون وتوديع حلم التواجد في مونديال قطر 2022.

كما عرفت القائمة ابعاد العديد من العناصر الأساسية لأسباب مُختلفة في حين تواجدت بعض الأسماء الجديدة لأول مرة.

ويدخل الخضر في تربص تحضيري بداية من يوم 30 ماي لمواجهة أوغندا وتنزانيا في تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 المُقررة بكوت ديفوار.