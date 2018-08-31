رسميا.. بلماضي يكشف عن قائمة “الخضر”

أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة الخضر التي ستدخل في تربص تحضيري قبل مواجهة “غامبيا” في تصفيات كاس أمم إفريقيا 2019.

وشهدت القائمة تواجد بعض الأسماء الجديدة، وعودة “المحاربين” القدامى والذين أبعدوا في حقبة “ماجر”.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: مبولحي، دوخة، أوكيدجة

خط الدفاع: محمد فارس، ماندي، عبد اللاوي، بن سبعيني، حليش، طاهرات، بلخيثر، حساني

خط الوسط: تايدر، بن طالب، بولاية، فيغولي، براهيمي، محرز، بودبوز، قديورة، مهدي عبيد، بن زية.

خط الهجوم: بونجاح، سليماني، سوداني، غزال