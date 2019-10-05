رسميا.. بلماضي يكشف قائمة الخضر المعنية بمواجهتي الكونغو وكولومبيا

كشف سهرة اليوم السبت الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن قائمة تتكون من 23 لاعبا تحسبا لمواجهتي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
الحراس:دوخة-مبولحي-أوكيدجة.
الدفاع:بن العمري-ماندي-عبد اللاوي-بن سبعيني-طاهرات-عطال-شتي-حساني.
وسط الميدان:بوداوي-عبيد-بن ناصر-قديورة.
الهجوم:فرحات-فيغولي-بلايلي-بن رحمة-بونجاح-سليماني-محرز-براهيمي.
قائمة 23 لاعبا لوديتي الكونغو الديموقراطية وكولومبيا
LES 23 JOUEURS POUR LES MATCHS CONTRE LA RD CONGO ET LA COLOMBIE#LesVerts⭐⭐ #TeamDZ #LesFennecs #123VivaLAlgerie🇩🇿 #ALGRDC #ALGCOL pic.twitter.com/MFGPOfc6SI
— Les Verts d'Algérie (@LesVerts) October 5, 2019
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