رسميا.. بلماضي يكشف قائمة “الخضر” قبل موعد الكان

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الجمعة، القائمة الرسمية للاعبيه المعنيين بالمشاركة في التربص الذي إنطلق بالمركز التقني بسيدي موسى.

وحملت القائمة مفاجأت عديدة منها، تواجد بلايلي وبلعيد والعائد من الإصابة بن ناصر إلى جانب مبولحي.

كما عرفت القائمة إبعاد “الكوتش” جمال بلماضي كل من بن رحمة وبوعناني زرقان.

وسيشارك اللاعبون المعنيون في كأس أمم افريقيا التي ستنطق يوم 13 جانفي و تنتهي يوم 11 فيفري التي ستجري بكوت ديفوار.

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