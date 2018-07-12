رسميا.. بلماضي يُغادر الدحيل ويقترب من الخضر

أعلن فريق الدحيل القطري رسميا أمسية اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول لخلافة المدرب الجزائري جمال بلماضي.
وبهذا يتأكد رحيل لاعب المنتخب الوطني الجزائري السابق رغم أنه قاد بداية تحضيرات فريق الدحيل تحسبا للموسم المقبل.
وتبقى أسباب إستقالة بلماضي غامضة خاصة وأنه قاد الفريق القطري لتحقيق ثلاثية تاريخية الموسم الماضي.
وتفتح إستقالة قائد الخضر السابق الباب أمام الفاف ورئيسها خير الدين زطشي للتعاقد معه ليكون المدرب الجديد للخضر خلفا لماجر.
معلول مدربا للدحيل https://t.co/hWZeuUQf5Q pic.twitter.com/5z3Z8Ym0YH
— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) July 12, 2018
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