رسميا.. بلومي يضيع مواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب الدولي الجزائري، بشير بلومي، عن مواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

المرتقبتين يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري، برسم الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب بيان “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، فإن الناخب الوطني، بيتكوفيتش، كان قد استدعى اللاعب لحضور تربص نوفمبر الجاري.

وتم إعفاؤه رسميا بعد أن خضع لكشف بالرنين المغناطيسي الذي أكد إصابته وغيابه عن المواجهتين.