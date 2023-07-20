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الرياضة

رسميا.. بن العمري يلتحق بمولودية الجزائر إلى غاية 2025  

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. بن العمري يلتحق بمولودية الجزائر إلى غاية 2025  
بن العمري
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التحق الدولي الجزائري جمال بن العمري بفريق مولودية الجزائر بعقد لغاية 2025، بعد تجربة في الدوريات العربية.

ونجح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حاج رجم في إقناع جمال بن العمري رغم إصرار عدد من الأندية المحترفة ابرزهم فريق شبيبة القبائل.

وكان إبن مدينة الحراش قد اتفق مع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حول الشق المداي ومدة العقد، في وقت سابق خلال الإجتماع الذي جرى بين الطرفين يوم أمس.

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