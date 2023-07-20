رسميا.. بن العمري يلتحق بمولودية الجزائر إلى غاية 2025
بقلم عزيز طالبي
التحق الدولي الجزائري جمال بن العمري بفريق مولودية الجزائر بعقد لغاية 2025، بعد تجربة في الدوريات العربية.
ونجح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر حاج رجم في إقناع جمال بن العمري رغم إصرار عدد من الأندية المحترفة ابرزهم فريق شبيبة القبائل.
وكان إبن مدينة الحراش قد اتفق مع رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حول الشق المداي ومدة العقد، في وقت سابق خلال الإجتماع الذي جرى بين الطرفين يوم أمس.
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