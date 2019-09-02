رسميا.. بن خماسة ينضم لنادي مالاقا

أعلن نادي مالاقا الإسباني، اليوم الإثنين، بشكل رسمي، عن ضمه لخدمات متوسط ميدان إتحاد العاصمة، محمد بن خماسة.

ونشر نادي مالاقا، عبر الحسابه الرسمي للنادي على “تويتر”، خبر ضمه لمحمد بن خماسة رسميا، مرفقا الخبر بصورة اللاعب بقميص النادي.

وجاء توقيع اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، على عقده الجديد الذي يمتد لثلاثة سنوات، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وكشفت بعض المصادر، أن صفقة انتنقال محمد بن خماسة، من اتحاد العاصمة، إلى نادي مالاقا، قدرت بحوالي 80 ألف أورو.