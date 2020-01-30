رسميا.. بن زية يعود للدوري الفرنسي من بوابة ديجون

رسم الدولي الجزائري ياسين بن زية، اليوم الخميس، عودته للدوري الفرنسي، بتعاقده مع نادي ديجون الفرنسي.

وأعلن نادي ديجون عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تعاقده مع ياسين بن زية، القادم من نادي أولمبياكوس اليوناني.

وأمضى الدولي الجزائري، على عقد سيربطه بنادي ديجون لمدة 3 مواسم ونصف، أين سيعمل على بعث مشواره من جديد.

يذكر أن ياسين بن زية (25 عاما)، لم ينجح في التجربته التي خاضها على شكر إعارة في نادي أولمبياكوس اليوناني، أين شارك في 5 مباريات فقط منذ إنطلاق الموسم الجاري.