رسميا.. بن زية يلتحق بسوداني في اليونان

أعلن نادي أوليمبياكوس منذ لحظات عن إلتحاق الدولي الجزائري ياسين بن زية بصفوفه، قادما من ليل، في آخر أيام الميركاتو.

وأوضح عملاق اليونان بأن المُهاجم مُتعدد المناصب، سيكون لاعبا في صفوف الريدز على شكل إعارة لموسم واحد.

وسيمتلك كبير أثينا أفضلية الشراء بداية من جوان 2020، وهذا في حالة ما تمكن خريج مدرسة ليون من فرض نفسه.

ولن يجد صاحب الـ24 عاما صعوبة للتأقلم مع فريقه الجديد، بتواجد مواطنه العربي هلال سوادني والمغربي يوسف العربي.

يُذكر بأن اللاعب السابق لفينرباتشي لا يزال مُرتبطا مع ليل الفرنسي الى غاية سنة 2021.