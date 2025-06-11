رسميا.. بن زية يغادر كاراباخ الأذربيجاني 

أعلن نادي كاراباخ الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، عن مغادرة الدولي الجزائري ياسين بن زية صفوف الفريق بشكل رسمي في خطوة منتظرة.

وكشف فريق كاراباخ عن نهاية تجربة ياسين بن زية مع فريقه كاراباخ الذي توج معه بالبطولة هذا الموسم.

وكانت وسائل الاعلام الأذربيجانية على رأسها “foutbolinfo”، قد كشفت عن قرار بن زية بعدم تجديد عقده، و رغبته في خوض تجربة جديدة مع احدى الفرق الراغبة في ضمه.

و من المنتظر، ان يكشف عن وجهته المستقبيلة، التي ستكون بنسبة كبيرة إلى الدوري التونسي من بوابة حامل لقب البطولة الترجي، ليزامل الدوليان الجزائري يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي.