رسميا.. بن زيمة يُتوج بالكرة الذهبية

تُوج بصفة رسمية سهرة اليوم الإثنين النجم الدولي الفرنسي، كريم بن زيمة، بالكرة الذهبية العالمية كأفضل لاعب في العالم لسنة 2022.

ويُعتبر هذا التتويج الأول في التاريخ بالنسبة للاعب ريال مدريد الاسباني.

ليخلف بذلك النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي الذي توج بالجائزة العام الماضي.

وجاء تتويج “البانز” بالبالون دور بعد تتويجه الموسم الماضي مع الملكي بالدوري الإسباني وكأس دوري أبطال أوروبا.

وتفوق خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي على، النجم الدولي السنغالي، ساديو ماني.