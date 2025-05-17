رسميا.. بن سبعيني يتأهل رفقة دورتموند إلى دوري الأبطال

حجز نادي بوروسيا دورتموند، بقيادة مدافعه الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مقعدا في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025-2026.

وفاز دورتوند، اليوم السبت، بثلاثية نظيفة على الضيف هولشتاين كيل. برسم الجولة الـ 34 والأخيرة من “البوندسليغا”.

وشهد اللقاء، مشاركة مدافع “الخضر” أساسيا كعادته، وكان من بين أبرز اللاعبين، بحصوله على تقييم 7.9 من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات، كثالث أفضل لاعب. بعد زميله فيليكس نميشا بـ 8.6، و مارسيل سابيتزر، بـ 8.2.

وبفضل الانتصار الثمين المحقق أمام هولشتاين كيل. الذي لعب منقوصا عدديا بعد طرد مدافعه كارل جوهانسون، في الدقيقة 9. رفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الـ4، ضامنا بذلك، مشاركته في “الشامبينزليغ”.