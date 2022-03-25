رسميا.. بن سبعيني يضيع لقاء العودة أمام الكاميرون

سيفتقد المنتخب الوطني، لخدمات مدافعه رامي بن سبعيني، في لقاء العودة من الدور الفاصل أمام الكاميرون.

ويأتي هذا بعد تلقى بن سبعيني، انذار في الشوط الثاني، من مواجهة الكاميرون، ليغيب عن لقاء العودة لتراكم البطاقات.

كما تلقى بن ناصر، بطاقة صفراء، هو الآخر في هذه المواجهة، إلا أنه سيكون حاضرا في لقاء العودة.

يذكر أن لقاء العودة من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر، بين الجزائر والكاميرون، سيلعب بتاريخ 29 مارس الجاري.