رسميا.. بن سبعيني يغيب أمام موريتانيا

ترسم غياب المدافع المحوري للخضر، رامي بن سبعيني، عن مباراة الجولة الـ 3 من المجموعة الـ 4، لنهائيات كأس أمم إفريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره الموريتاني.

ويلتقي المحاربون بالمرابطين هذا الثلاثاء، في آخر لقاءات الخضر. في “كان” كوت ديفوار، وهي المباراة التي سيغيب عنها بن سبعيني، بداعي العقوبة.

وتلقى اليوم السبت، مدافع دورتموند الألماني، بطاقة صفراء في لقاء الخضر وبوركينافاسو. هي الثانية على التوالي بعد الأولى أمام أنغولا، ما يعني غيابه آليا.

ويرتقب أن يفاضل الناخب الوطني، جمال بلماضي، بين محمد أمين توغاي وزين الدين بلعيد، لمرافقة عيسى ماندي في محور دفاع المنتخب الوطني، أمام موريتانيا.