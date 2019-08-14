رسميا.. بن سبعيني يُوقع مع ناديه الجديد

أعلن نادي “بوروسيا مونشنغلادباخ” وبصفة رسمية عن إلتحاق الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني بصفوفه، بعد شراء عقده من “رين” الفرنسي.

وكان الفريق الألماني قد دخل في مُفاوضات مُكثفة مع أبناء منطقة “لا بروتان”، ليتمكن وبعد طول إنتظار من حسم الصفقة.

ويأتي إنتقال مدافع المنتخب الوطني الى البوندسليغا، ليؤكد تطوره من سنة الى أخرى وإقترابه من المُستوى العالي في القارة العجوز.

وسيكون بمقدور الظهير الأيسر المُتألق المُشاركة في مُنافسة قارية لثاني مرة على التوالي، بإعتبار أن فريقه الجديد مُتأهل لـ”الأوروبا ليغ”.