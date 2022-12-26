رسميا.. بن شيخة مدربا جديدا لاتحاد العاصمة

رسم عبد الحق بن شيخة، اليوم الإثنين، التحاقه بفريق اتحاد العاصمة، بصفته مدرب جديد، خلفا لسباقه بوعلام شارف.

وسجل بن شيخة، تواجده بمقر نادي اتحاد العاصمة، أين التقى بمسؤولي الفريق، وتم التوقيع على العقد الذي يربط الطرفين.

كما نشرت إدارة النادي العاصمي، عبر صفحتها الرسمية، صور توقيع مدربها الجديد على عقده، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وكانت آخر تجربة لعبد الحق بن شيخة، في البطولة الوطنية موسم 2018 مع وفاق سطيف، قبل أن سيجل عودته هذا الموسم من بوابة اتحاد العاصمة.