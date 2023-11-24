رسميا.. بن شيخة مدربا لنادي سيمبا التنزاني

كشف نادي سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد استقالته في وقت سابق من إتحاد العاصمة.

وإلتحق عبد الحق بن شيخة بنادي سيمبا التنزاني، بعد فترة الراحة التي قضاها رفقة عائلته، وهو الذي سبق له، تدريب فريق سوسطارة الذي حمل معه لقب كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وربط الإعلام العربي والإفريقي، إسم الناخب الوطني الأسبق مع عدد من الأندية الإفريقية و العربية مثل النادي الإفريقي والترجي التونسي.

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