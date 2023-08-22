رسميا .. بن عيادة يلتحق بصفوف شباب بلوزداد

أعلن فريق شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي عبر الصفحة الرسمية للنادي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع الدولي الجزائري حسين بن عيادة .

كما أكدت إدارة فريق شباب بلوزداد، عن التعاقد مع بن عيادة إلى غاية 2025 قادما من نادي الوداد البيضاوي.

وكان الفريق البلوزدادي قد وقع على عقد الكتروني من قبل، قبل أن يرسّم التحاقه بحامل لقب البطولة، عبر عقد ساري المفعول.

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