رسميا.. بن ناصر يجري عملية جراحية وهذه مدة غيابه

أعلنت إدارة نادي أسي ميلان الايطالي، رسميا عن خضوع لاعبها الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لعملية جراحية، ستبعده عن الميادين لفترة طويلة.

وكان بن ناصر، قد تعرض لإصابة في مباراة الخضر وغينيا الاستوائية، دفعت بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لإعفاءه من سفرية ليبيريا، الأسبوع الماضي، وغادر أرض الوطن، على كرسي متحرك.

وفي بيان نشره “الروسونيري” اليوم الاثنين، قال إن لاعبه الدولي الجزائري، أجرى عملية جراحية على مستوى ساقه في فنلندا.

كما أوضح الفريق الايطالي، بأن بن ناصر، أجرى صباحا عملية جراحية في “ربلة ساقه اليمنى”. تحت إشراف الدكتور لاسي ليمبينن. ومن المتوقع أن يستغرق تعافيه 4 أشهر كاملة.