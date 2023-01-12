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الرياضة

رسميا.. بن ناصر يُجدد عقده مع ميلان

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. بن ناصر يُجدد عقده مع ميلان
صورة مركبة
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أعلن فريق ميلان الايطالي سهرة اليوم الخميس تجديد عقد النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وجاء الإعلان الرسمي عن تجديد عقد إسما بعد مفاوضات ماراطونية جمعت الروسونيري بوكيل أعمال “إسما”.

وسيمتد العقد الجديد لمتوسط ميدان الخضر إلى غاية صيف سنة 2027 براتب جديد.

وكان العقد القديم لأفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019 ينتهي صيف سنة 2024.

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