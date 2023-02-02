رسميا.. بن ناصر يُضيع داربي الغضب

كشف فريق ميلان الايطالي اليوم الخميس طبيعة الاصابة التي يُعاني منها النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

حيث نشر الموقع الرسمي للروسونيري بيانا ذكر من خلاله أن “إسما” أجرى بعض الفحوصات الطبية.

والتي أظهرت وجود إصابة بسيطة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.

على أن يخضع نجم الخضر لمزيد من الفحوصات الأسبوع القادم لتقييم حالته وجاهزيته لمواجهة توتنهام هوتسبير.

وسيغيب، بن ناصر، بصفة رسمية عن داربي الغضب المُقرر بين ميلان وإنتر سهرة الأحد المُقبل.