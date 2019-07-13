رسميا بوخنشوش يغادر شبيبة القبائل ويوقع للنجم الساحلي التونسي

وقع الدولي الجزائري، سليم بوخنشوش، لاعب شبيبة القبائل، عقده الجديد، مع نادي النجم الساحلي التونسي، أين سيخوض تجربة جديدة.

وأعلنت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، عن ضمها للاعب سليم بوخنشوش، الذي وقع على عقد سيربطه بالنادي التونسي لثلاثة مواسم.

وبهذا يكون متوسط ميدان شبيبة القبائل سابقا، ثالث لاعب جزائري سيحمل ألوان النجم الساحلي الموسم المقبل، إلى جانب كل من يانيس تافر، وكريم العريبي.

يذكر أن سليم بوخنشوش، خاض تجربة في عديد الأندية الجزائرية، آخرها فريق شبيبة القبائل قبل ترسيم انضمامه للنجم الساحلي التونسي.