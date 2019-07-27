رسميا.. بودبوز يعود للدوري الفرنسي من بوابة سان تيتيان

رسم الدولي الجزائري، رياض بودبوز، إنضمامه لنادي سان تيتيان الفرنسي، قادما إليه من نادي ريال بيتيس الإسباني.

ووقع رياض بودبوز، على عقد يربطه بنادي سان تيتيان لمدة 3 سنوات، مسجلا بذلك عودته من جديد للدوري الفرنسي.

وتأتي عودة صاحب اليسرى السحرية، للدوري الفرنسي، بعد تمكن إدارة سان تيتيان، من التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب، وإدارة ناديه السابق ريال بيتيس، لشراء عقده.

يذكر أن رياض بودبوز، لعب بداية الموسم الماضي لنادي ريال بيتيس الإسباني، قبل أن يعار لسيتا فيغو، ليستقر أخيرا في ناديه الجديد سان تيتيان، الفرنسي.