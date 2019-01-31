رسميا.. بودبوز ينضم لنادي سيلتا فيغو

إنضم بصفة رسمية النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز” لفريق “سيلتا فيغو” الإسباني أمسية اليوم الخميس.

قادما من فريق “ريال بيتيس” الإسباني.

ونشر فريق “سيلتا فيغو” تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يؤكد فيها الخبر.

وأرفق “سيلتا فيغو” الفيديو الذي نشره بعبارة:”مرحبا وأهلا وسهلا برياض بودبوز”.