رسميا.. بوراس يغادر المولودية نحو الدوري البلغاري

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم السبت رسميا، عن رحيل لاعب خط الوسط أكرم بوراس، نحو الدوري البلغاري.

والتحق بوراس، بتشكيلة “العميد” صيف 2024، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع شباب بلوزداد، وتوج مع الفريق بلقب البطولة.

وكشفت إدارة المولودية في بيان لها، أن نادي ليفسكي صوفيا البلغاري. قام بكسر الشرط الجزائي المتواجد في عقد لاعب المنتخب المحلي.

مبرزة في سياق متصل، أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه بين النادي واللاعب الصيف الماضي. حيث تضمن عقده بندا يسمح له بالرحيل فور وصول عرض إحترافي خارج الوطن.

وتقدمت في الأخير، إدارة مولودية الجزائر، بتشكراتها لبوراس على كل ما قدمه للفريق وعلى تحليه بسلوك مثالي طيلة فترة حمله للقميص الأخضر والأحمر، متمنية له كل التوفيق في تجربته القادمة.