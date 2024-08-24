رسميا.. بوراس يلتحق بمولودية الجزائر

التحق اللاعب أكرم بوراس، اليوم السبت، بفريق مولودية الجزائر قادما من نادي شباب بلوزداد بعقد لـ 3 مواسم كاملة.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر عن التوقيع للاعب صاحب اليسارية السحرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”. حيث نشرت صورته و هو يحمل قميص مولودية الجزائر رفقة رئيس مجلس الإدارة حكيم حاج رجم.

وانضمّ اللاعب السابق لشباب بلوزداد إلى قافلة اللاعبين المستقدمين، للفريق المتوج بالبطولة، والذي يسعى للتألق على المستوى المحلي مجددا، و على المستوى الإفريقي.

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