رسميا ..بوركينافاسو يتأهل إلى كأس إفريقيا 2025

حسم منتخب بوركينافاسو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستجري بالمغرب بعد الفوز أمام منتخب بورندي بثنائية نظيفة.

وجرى اللقاء في افتتاح الجولة الرابعة بالتصفيات الإفريقية، الذي حسمه الخيول لصالحهم و رفعوا رصيدهم الى 10 نقاط في صدارة المجموعة 12.

كما حصل منتخب الخيول البوركينابية على أعلى تنقيط الذي سمح له، بافتكاك التأهل الرسمي، كأل منتخب متأهل إلى العرس الكروي القادم.

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