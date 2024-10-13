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الرياضة

رسميا ..بوركينافاسو يتأهل إلى كأس إفريقيا 2025

بقلم عزيز طالبي
رسميا ..بوركينافاسو يتأهل إلى كأس إفريقيا 2025
بوركينافاسو
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حسم منتخب بوركينافاسو التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستجري بالمغرب بعد الفوز أمام منتخب بورندي بثنائية نظيفة.

وجرى اللقاء في افتتاح الجولة الرابعة بالتصفيات الإفريقية، الذي حسمه الخيول لصالحهم و رفعوا رصيدهم الى 10 نقاط في صدارة المجموعة 12.

كما حصل منتخب الخيول البوركينابية على أعلى تنقيط الذي سمح له، بافتكاك التأهل الرسمي، كأل منتخب متأهل إلى العرس الكروي القادم.

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