رسميا.. بوزوق يلتحق بسعيود وعبيد في الرائد السعودي

رسّم خريج مدرسة أتليتيك بارادو، يسري بوزوق، التحاقه بنادي الرائد السعودي، الذي يضم في صفوفه الثنائي الجزائري الآخر، أمير سعيود ومهدي عبيد.

وأعلن الرائد السعودي، اليوم الثلاثاء. عن تعاقده مع بوزوق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” من دون إعطاء تفاصيل حول الصفقة.

والتحق بوزوق، بالنادي السعودي، في صفقة انتقال حر. بعدما كان قد فسخ عقده بطريقة ودية مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي. الذي تألق معه لموسمين ونصف.