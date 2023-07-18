رسميا.. بوزيدي مدربا رئيسيا لشبيبة القبائل

عيّنت، اليوم الثلاثاء، إدارة شبيبة القبائل يوسف بوزيدي مدربا رئيسيا، بعد تجديد الثقة في خدماته.

وأعلنت إدارة الفريق القبائلي عن القرار، عبر الصفحة الرسمية للنادي، كما رحبت به بطريقتها الخاصة حينما قالت “يوسف بوزيدي حاليا مدربا رئيسا لفريق شبيبة القبائل”.

وحافظت إدارة الرئيس عاشور شلول على خدمات المدرب بوزيدي الذي انقذ الفريق من السقوط إلى القسم الثاني بعد مشوار حافل بالإنجازات الشخصية.

كما تم تعزيز الفريق باللاعب السابق مراد ايت طاهر، في اول مهمة له، الذي كان احد نجومه في التسعينات.

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