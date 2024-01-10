رسميا.. بوشار يعود إلى شباب بلوزداد

عاد اللاعب الجزائري سفيان بوشار، اليوم الأربعاء، إلى فريقه السابق شباب بلوزداد قادما من نادي العربي الكويتي.

وكان سفيان بوشار قد سمح في شق مالي كبير مع ناديه العربي الكويتي، حيث فضل الجانب الرياضي.

وأعلنت إدارة الفريق البلوزدادي، عن عودة إبن مدينة سكيكدة، الذي سبق وأن صنع أنصار الفريق خلال السنوات السابقة، وهو الذي توج رفقة الفريق بأربع مناسبات.

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