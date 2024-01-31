رسميا.. بوعناني لاعبا جديدا في صفوف لوريان

أعلن نادي لوريان الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع جناح نادي نيس الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني.

وحسب ما كشفه نادي لوريان، عبر موقعه الرسمي، فقد تم التعاقد مع اللاعب بوعناني، على شكل إعارة جافة لغاية نهاية الموسم الحالي.

وسيحمل بوعناني الرقم 10، مع ناديه الجديد لوريان، حسب ما كشفته صور تقديم اللاعب.