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الرياضة

رسميا.. بوغبا يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

بقلم حواز عبد النور
رسميا.. بوغبا يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
صورة مركبة
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يغيب بصفة رسمية النجم الدولي الفرنسي، بول بوغبا، عن منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

حيث كشفت قناة، بيين سبورتس، القطرية اليوم الإثنين أن بوغبا تعرض لاصابة عضلية جديدة خلال تدريبات فريقه، جوفنتوس.

ولم يُشارك، لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، السابق منذ بداية الموسم مع فريقه الايطالي بسبب الاصابة أيضا.

وتنطلق فعاليات المونديال يوم 20 نوفمبر المُقبل وتنتهي يوم 18 ديسمبر.

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