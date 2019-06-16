رسميا.. بوقرة مدربا جديدا لنادي الفجيرة

تعاقد نادي الفجيرة الإماراتي، رسميا، مع الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة، لتولي العارضة الفنية للفريق الأول، خلال الموسم المقبل.

وأعلن نادي الفجيرة، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تعاقده مع مجيد بوقرة، دون الكشف عن مدة العقد.

وجاء اختيار مسؤولي نادي الفجيرة لـ”الماجيك”، نظير النجاح الذي حققه في بداية مشواره التدريبي خلال الموسمين الماضيين.

وستكون هذه أول تجربة للمدافع السابق للخضر، كمدرب رئيسي للفريق الأول، بعد توليه تدريب نادي الدحيل القطري، لأقل من 23 سنة.

يذكر أن ماجيد بوقرة (36 عاما)، سبق له الدفاع عن ألوان نادي الفجيرة الإماراتي، أين تألق موسمي 2014/2015.