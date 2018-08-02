رسميا.. “بوقرة” مُساعدا أولا لـ”بلماضي”

سيكون القائد السابق لـ”الخضر”، مجيد بوقرة، مُساعدا أولا للناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، وفقا لما أكدته مصادر “النهار”.

ولن تكون هذه أول مرة يتعامل فيها بلماضي وبوقرة، بإعتبار أنهما تواجدا في “الدحيل” الموسم الماضي.

وكان “الماجيك” يُشرف على الفريق الرديف لبطل قطر، في حين أن “بلماضي” كان مُكلفا بالفريق المُحترف.

وينتظر أن يتم الكشف عن المُساعد الثاني في الساعات القليلة القادمة، والذي ستكون للناخب الوطني الجديد الحُرية الكاملة في إختياره.