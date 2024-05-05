رسميا.. بوقرة يسقط رفقة المرخية إلى دوري الدرجة الثانية القطري

سقط الناخب الوطني السابق مجيد بوقرة رفقة ناديه المرخية إلى دوري الدرجة الثانية القطري بعد الخسارة أمام نادي الشحانية.

وفشل بوقرة ولاعبيه في الفوز في المباراة الفاصلة أمام الشحانية التي انتهت بخسارة قاسية بثلاثية مقابل واحد.

كما عرفت نهاية المباراة تأثر كبير من قبل “الماجيك” بالنظر إلى أن إسمه سيكتب في تاريخ نادي المرخية لمسؤوليته في السقوط إلى القسم الثاني.

كما سيصعد الشحانية إلى دوري نجوم إكسبو الموسم القادم بعد الفوز بمباراة اليوم حسب قوانين الإتحاد القطري لكرة القدم.