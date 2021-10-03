رسميا.. بوقرة يُعلن قائمة المُنتخب الوطني المحلي

أعلن أمسية اليوم الأحد الناخب الوطني للمنتخب الوطني المحلي “مجيد بوقرة” قائمة اللاعبين المعنيين بتربص المنتخب الوطني المحلي.

وضمت قائمة المُنتخب الوطني المحلي الذي سيواجه المنتخب البينيني وديا 25 لاعبا.

وسيُلعب لقاء البينين الودي يوم السبت التاسع أكتوبر المُقبل بملعب وهران الجديد دون حضور الجمهور.

وينطلق تربص المحليين يوم ال4 أكتوبر بمدينة مستغانم تحضيرا للمُشاركة في بطولة كأس العرب للمُنتخبات المُقررة بقطر نهاية السنة الجارية.